Польская Висла хочет приютить Фернандо, который может продолжить карьеру в новом клубе до конца сезона, сообщает SPORT.TVP.PL.

Шахтер готов массово прощаться с бразильцами – есть пятерка неприкосновенных

Впрочем, полякам придется выдержать большую конкуренцию – на бразильца также охотятся Аталанта и Палмейрас.

Добавим, что Фернандо начинал сезон резервистом Шахтера, однако травма Лассина Траоре дала ему шанс, которым бразилец неплохо воспользовался – 14 матчей, восемь голов и два ассиста.

Росія напала на Україну: нові обстріли Донбас Арени, капітани Динамо і Шахтаря зберігають вірність (LIVE)