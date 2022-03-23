Фернандо получил новый вариант ухода из Шахтера
11:48 - Читати українською
Форвард Шахтера Фернандо имеет большой интерес со стороны зарубежных клубов.
Польская Висла хочет приютить Фернандо, который может продолжить карьеру в новом клубе до конца сезона, сообщает SPORT.TVP.PL.
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Впрочем, полякам придется выдержать большую конкуренцию – на бразильца также охотятся Аталанта и Палмейрас.
Добавим, что Фернандо начинал сезон резервистом Шахтера, однако травма Лассина Траоре дала ему шанс, которым бразилец неплохо воспользовался – 14 матчей, восемь голов и два ассиста.
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