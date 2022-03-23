Польська Вісла бажає прихистити Фернандо, який може продовжити кар'єру в новому клубі до кінця сезону, повідомляє SPORT.TVP.PL.

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Втім, полякам доведеться витримати чималу конкуренцію – на бразильця також полюють Аталанта та Палмейрас.

Додамо, що Фернандо починав сезон резервістом Шахтаря, проте травма Лассіна Траоре дала йому шанс, яким бразилець непогано скористався – 14 матчів, вісім голів та два асисти.

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