Фернандо отримав новий варіант відходу з Шахтаря
11:45 - Читать на русском
Форвард Шахтаря Фернандо має чималий інтерес з боку зарубіжних клубів.
Польська Вісла бажає прихистити Фернандо, який може продовжити кар'єру в новому клубі до кінця сезону, повідомляє SPORT.TVP.PL.
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Втім, полякам доведеться витримати чималу конкуренцію – на бразильця також полюють Аталанта та Палмейрас.
Додамо, що Фернандо починав сезон резервістом Шахтаря, проте травма Лассіна Траоре дала йому шанс, яким бразилець непогано скористався – 14 матчів, вісім голів та два асисти.
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