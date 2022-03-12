Донецкий клуб из-за войны России против Украины задумался о временном прощании с большинством своих легионеров.

Агентам сразу семи бразильцев руководство "горняков" дало указание заняться поиском новых коллективов (аренды или полноценные трансферы), сообщает UOL Esporte .

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Есть еще и 5 исключений. Это Додо, Марлон, Педриньо, Давид Нерес и Педро Фернандо. Шахтер планирует пока сберечь их. Но, согласно недавнему решению ФИФА, все контракты легионеров были приостановлены до июня 2022 года из-за войны России против Украины и невозможности проведения чемпионата.

К слову, вышеупомянутую пятерку неприкосновенных бразильцев Transfermarkt оценивает в 70 миллионов евро.