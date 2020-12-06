"Я очень обрадовался, что смог забить, поскольку переживал сложный момент в карьере. После того, как была вынужденная пауза, вызванная коронавирусом, и я некоторое время провел дома, был очень рад снова выйти на поле, сыграть и забить . Это большая радость для меня и награда за все то, что я пережил.

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Минай – хороший соперник, но нужно похвалить нашу команду. Все старались, все большие молодцы, и в итоге добились такой победы. Но мы можем играть еще лучше, главное – использовать свои козыри и сильные стороны.

Мистер поздравил нас с победой и сказал, что теперь нужно сконцентрироваться на следующем матче – в Лиге чемпионов с Интером, который состоится уже в ближайшую среду.

Что касается моего сальто после забитого гола... Еще с раннего возраста, когда мы с братом играли в дворовой футбол, я выполнял подобный элемент. Уже выступая за Палмейрас, когда удавалось забивать, я тоже делал такое сальто", – сказал Фернандо в комментарии Shakhtar News.

Напомним, Фернандо стал одним из героев матча: сначала забитый им гол отменили из-за офсайда, впоследствии он заставил Допилку протолкнуть мяч в собственные ворота, а уже через минуту отличился сам. Шахтер после уверенной победы (5:1) продолжает идти вторым в турнирной таблице УПЛ, отставая от Динамо на 3 очка.

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