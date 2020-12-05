"Результат чаще всего отражает ход игры. Иногда обманывает, но в данном случае – нет. Мы были лучше от первой до последней минуты, добились хорошего результата и очень этим довольны. Будем продолжать следовать по своему пути.

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Фернандо? У него травма, которая не позволит ему играть в следующем матче.

Да, у нас проблемы на позиции флангового защитника, центрального защитника, нападающего. Проблемы есть, но мы знаем, что ребята всегда стараются. И мы также стараемся проводить восстановительную работу. Очень важно продолжать трудиться с полной самоотдачей, чтобы пережить эти сложные ситуации.

Доволен тем, как мы проявили себя между матчами с Реалом и Интером. Очень преданно отдавались игре. К 30-й минуте добились отличного результата, после 30-й были не так хороши, немного расслабились. На второй тайм вернулись с новыми силами. В целом я доволен, такие матчи меня всегда радуют", – цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

Заметим, "горняки" набрали 26 очков в 12-ти турах УПЛ. Уже в среду, 9 декабря, Шахтер встретится с Интером в заключительном туре Лиги чемпионов, где разыграет путевки в еврокубковую весну.

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