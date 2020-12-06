"Я дуже зрадів, що зміг забити, оскільки переживав складний момент у кар'єрі. Після того, як була вимушена пауза, пов'язана з коронавірусом, і я певний час провів удома, був дуже радий знову вийти на поле, зіграти і забити. Це велика радість для мене і нагорода за все те, що я пережив.

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Минай – хороший суперник, але потрібно похвалити нашу команду. Всі старалися, всі великі молодці, і в підсумку домоглися такої перемоги. Але ми можемо грати ще краще, головне – використовувати свої козирі і сильні сторони.

Містер привітав нас з перемогою і сказав, що тепер потрібно сконцентруватися на наступному матчі – у Лізі чемпіонів з Інтером, який відбудеться вже у найближчу середу.

Щодо мого сальто після забитого гола... Ще з раннього віку, коли ми з братом грали у дворовий футбол, я виконував подібний елемент. Вже виступаючи за Палмейрас, коли вдавалося забивати, я теж робив таке сальто", – сказав Фернандо у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, Фернандо став одним з героїв матчу: спочатку забитий ним гол скасували через офсайд, згодом він змусив Допілку проштовхнути м'яч у власні ворота, а вже за хвилину відзначився сам. Шахтар після впевненої перемоги (5:1) продовжує йти другим у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Динамо на 3 очки.

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