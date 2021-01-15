Полузащитника "красных дьяволов" признали лучшим игроком декабря в АПЛ, сообщает Twitter манкунианцев. В прошлом месяце Фернандеш забил три мяча и отдал четыре ассиста в футболке МЮ.

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Для Бруну эта награда стала уже четвертой за 2020 год, что отныне является новым рекордом Премьер-лиги. До этого Харри Кейн в 2017-м и Эшли Янг в 2008-м признавались лучшими лишь трижды в течение одного календарного года.

Более того, неудержимый португалец повторил достижение своего соотечественника Роналду, который тоже 4 раза признавался лучшим игроком месяца в АПЛ. Правда, Бруну для этого понадобился лишь один год в Манчестере, а Криштиану – аж 6.

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