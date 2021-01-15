Півзахисника "червоних дияволів" визнали найкращим гравцем грудня в АПЛ, повідомляє Twitter манкуніанців. Минулого місяця Фернандеш забив три м'ячі та віддав чотири асисти у футболці МЮ.

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Для Бруну ця нагорода стала вже четвертою за 2020 рік, що відтепер є новим рекордом Прем'єр-ліги. До цього Харрі Кейн у 2017-му та Ешлі Янг у 2008-му визнавались найкращими лише тричі протягом одного календарного року.

Ба більше, нестримний португалець повторив досягнення свого співвітчизника Роналду, який теж 4 рази визнавався найкращим гравцем місяця в АПЛ. Щоправда, Бруну для цього знадобився лише один рік в Манчестері, а Кріштіану – аж 6.

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