"Мы добились значительного прогресса и продолжаем становиться лучше, но у нас все еще очень молодая команда. Очевидно, мы не можем сказать, что сейчас находимся на одном уровне с Ливерпулем, потому что они выиграли Премьер-лигу и продолжают побеждать. В день, когда победим мы, скажем, что находимся на одном уровне с ними.

Матич подчеркнул готовность Манчестер Юнайтед к принципиальному противостоянию с Ливерпулем

Чтобы быть лучшим, нужно побеждать лучших. Мы хотим обыграть победителей Премьер-лиги. Знаем, насколько хорошо они играли последние несколько лет, знаем их уровень, их игру. Это всегда было тяжелое противостояние.

Юнайтед знает, насколько это будет сложно. Нам просто нужно сосредоточиться и постараться остаться на вершине. Я думаю, что мы можем выиграть АПЛ, если будем сконцентрированы, но есть много команд, которые тоже могут взять этот трофей. Мы еще не достигли цели, еще очень далеко", – цитирует Погба Sky Sports.

К слову, "красные дьяволы" опережают подопечных Клоппа на три пункта на вершине турнирной таблицы АПЛ перед очным противостоянием.

Ман Юнайтед лидирует в АПЛ впервые со времен Фергюсона – ренессанс Погба и мечты о титуле перед принципиальной битвой