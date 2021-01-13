Манчестер Юнайтед лідирує в АПЛ вперше з часів Фергюсона – ренесанс Погба та мрії про титул перед принциповою битвою
"Червоні дияволи" нарешті тішать своїх прихильників. Їхні улюбленці стали лідерами Прем'єр-ліги, а вже через кілька днів проведуть вкрай важливий матч проти Ліверпуля – чинного чемпіона Англії.
Манчестер Юнайтед здолав опір Бернлі в перенесеному поєдинку першого туру Англійської Прем'єр-ліги. Єдиний гол у матчі на 71 хвилині забив Поль Погба, для якого цей м'яч став лише другим у поточному чемпіонаті. Француз ефектним ударом з льоту прошив голкіпера – щоправда, не обійшлося без рикошету. Перемога над "кларетовими" дозволила манкуніанцям набрати 36 очок та очолити турнірну таблицю АПЛ за підсумками 17 турів.
Бернлі – Манчестер Юнайтед – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Вже у неділю, 17 січня, МЮ проведе виїзний матч проти Ліверпуля – на Енфілді зустрінуться перша та друга команди ліги. Підопічні Уле Гуннара Сульшера незадовго до класичного англійського протистояння захопили лідерство, смак якого фанати Юнайтед відверто призабули. Востаннє "червоні дияволи" лідирували в Прем'єр-лізі після 17 турів ще у січні 2013 року – той сезон команда сера Алекса Фергюсона, який тоді ще не оголосив про вихід на пенсію, завершила першою, здобувши наразі свій останній чемпіонський титул.
Поєдинок з Ліверпулем стане серйозним тестом для червоної команди Манчестера, яка повинна дати відповідь на питання щодо готовності поборотися за чемпіонство. МЮ не вигравав на Енфілді з 2016 року – 17 січня (оце так збіг!) Юнайтед обіграли "червоних" на виїзді завдяки голу Вейна Руні. Минулого року перед матчем в Ліверпулі команда Сульшера відставала від підопічних Клоппа на 27 очок – 19 січня 2020-го Ліверпуль здолав МЮ з рахунком 2:0. Та поразка і досі залишається останньою невдачею "дияволів" у виїзних матчах АПЛ. Зараз Юнайтед попереду на 3 пункти – яскраве свідчення поступового прогресу команди.
Ще буквально місяць тому Ман Юнайтед плентався в середині турнірної таблиці та боровся за потрапляння бодай у зону Ліги чемпіонів. Минуло лише кілька тижнів, а команда Сульшера завдяки вдалій серії неочікувано для всіх вирвалася на вершину турнірної таблиці. Нинішній МЮ в чомусь нагадує знамениту банду Фергюсона початку 2000-х. Далеко неідеальна гра, але характер та дещиця фарту допомагають набирати очки. Виліт з Ліги чемпіонів, скажете? Такі казуси траплялися і в епоху легендарного сера Алекса – наприклад, у сезоні 2011/12, коли манкуніанці посіли третє місце в групі.
У матчі з Бернлі щось схоже і трапилося. Інколи для перемоги потрібна сукупність двох факторів – везіння і класу. Саме це проявилося і на Терф Мур. Поль Погба наважився на удар з льоту, хоча міг починати обробляти м'яч, чи скинути його партнеру. Француз ризикнув і не прогадав – м'яч влетів у сітку, а за якийсь час ніхто і не згадає, як був забитий цей гол. Головне – переможний для Юнайтед результат. Так, це не було дуже красиво, але підкреслило характер Юнайтед. Підопічні Сульшера забили 16 голів протягом останньої 30-хвилинки у матчах поточного чемпіонату – другий показник в АПЛ після Челсі. Дух, який повернувся до МЮ, все частіше нагадує виступи "дияволів" часів Фергюсона – ви ж пам'ятаєте регулярні голи на останніх хвилинах та крилатий вираз "Fergie time"?
"Перемога Манчестер Юнайтед у Прем'єр-лізі? Не думаю, що зараз хтось серйозно говорить про це, але той факт, що вони лідирують на цьому відрізку сезону – це вже неймовірно. Принаймні, я не міг уявити цього перед стартом чемпіонату. Цей сезон – насправді дуже дивний. Чому б не повірити в диво? У МЮ є неймовірні гравці – гляньте у напад, подивіться на півзахист, погляньте, врешті-решт, на Бруну Фернандеша. Ще не так давно команда виглядала мертвою, але ситуація швидко змінилася. Нестабільність усіх команд у підсумку може зіграти на користь Ман Юнайтед", – заявив Гарі Невілл.
Поль Погба нарешті продемонстрував, що все ще може стати лідером команди у другій частині сезону, попри регулярні чутки про бажання француза змінити клуб та перейти в Реал. Так, можливо, це просто випадковість, але зараз чемпіон світу демонструє найкращу форму за останні кілька місяців. Влітку 2016-го манкуніанці заради повернення хавбека на Олд Траффорд виклали Ювентусу 105 млн фунтів та сподівалися, що він буде лідером команди. Очікували, що Погба стане останнім гвинтиком в успіху команди, яка на той момент не могла виграти АПЛ вже 3 роки. Втім, минуло 4 сезони, протягом яких Погба став головним негідником для фанатів МЮ. Гравець, який уособлює всю ситуацію "червоних дияволів" – великі невиправдані очікування.
Як і Сульшера, Погба нещадно критикували та інколи навіть висміювали, але принаймні зараз француз закриває рота скептикам. У матчі з Бернлі він здійснив найбільше передач, найчастіше отримував м'яч та найчастіше вступав у єдиноборства. Поль був всюди – у тому, що саме він забив переможний гол, є певна справедливість. Погба заслужив на свій фарт в тому епізоді, провівши найкращий матч у футболці МЮ в поточному сезоні. Тепер головне – не збавити обертів, адже провалити низку матчів після феєричного виступу є типовим явищем для француза.
Ще якийсь місяць тому фанати Юнайтед були готові власноруч задушити француза – в крайньому разі, хоча б відправити його подалі з Олд Траффорд. Зараз МЮ нарешті виглядає командою, яка може кинути виклик Ліверпулю та Ман Сіті на турнірній дистанції чемпіонату – поточний вклад Погба в проміжний успіх манкуніанців важко переоцінити. Навряд чи щось глобально змінилося – Поль, як і раніше, хоче покинути Манчестер (мовчання гравця після заяв Міно Райоли лише підкреслює це). Але тепер неминуче прощання може набути нових барв – Погба отримав шанс красиво завершити свій другий етап кар'єри в МЮ. Двадцять перший чемпіонський титул – те, чого на Олд Траффорд чекають з моменту відходу сера Алекса.
У випадку перемоги над Ліверпулем у неділю Манчестер Юнайтед відірветься від переслідувачів на 6 очок. Якщо ще кілька тижнів тому фаворит класичного англійського протистояння був очевидним, то зараз вже далеко не всі віддають перевагу команді Клоппа – надто багато змін відбулося за останній час. Рік тому Ліверпуль після перемоги над МЮ відірвався від "дияволів" на 30 очок та помчав до омріяного чемпіонства. Чому б зараз підопічним Сульшера не провернути аналогічний трюк? Саме цей період сезону часто стає визначальним у чемпіонських перегонах, а МЮ отримав унікальний шанс відірватися від переслідувачів та бодай тимчасово нагадати про славні часи не такого вже й далекого минулого.
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