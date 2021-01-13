Манчестер Юнайтед здолав опір Бернлі в перенесеному поєдинку першого туру Англійської Прем'єр-ліги. Єдиний гол у матчі на 71 хвилині забив Поль Погба, для якого цей м'яч став лише другим у поточному чемпіонаті. Француз ефектним ударом з льоту прошив голкіпера – щоправда, не обійшлося без рикошету. Перемога над "кларетовими" дозволила манкуніанцям набрати 36 очок та очолити турнірну таблицю АПЛ за підсумками 17 турів.

Бернлі – Манчестер Юнайтед – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Вже у неділю, 17 січня, МЮ проведе виїзний матч проти Ліверпуля – на Енфілді зустрінуться перша та друга команди ліги. Підопічні Уле Гуннара Сульшера незадовго до класичного англійського протистояння захопили лідерство, смак якого фанати Юнайтед відверто призабули. Востаннє "червоні дияволи" лідирували в Прем'єр-лізі після 17 турів ще у січні 2013 року – той сезон команда сера Алекса Фергюсона, який тоді ще не оголосив про вихід на пенсію, завершила першою, здобувши наразі свій останній чемпіонський титул.

1 – This is the first time Manchester United have ended the day top of the Premier League table, having played as many as 17 games, since the final day of their title-winning campaign in 2012-13 under Sir Alex Ferguson. Restored. pic.twitter.com/fHDP8FWTxY — OptaJoe (@OptaJoe) January 12, 2021

Поєдинок з Ліверпулем стане серйозним тестом для червоної команди Манчестера, яка повинна дати відповідь на питання щодо готовності поборотися за чемпіонство. МЮ не вигравав на Енфілді з 2016 року – 17 січня (оце так збіг!) Юнайтед обіграли "червоних" на виїзді завдяки голу Вейна Руні. Минулого року перед матчем в Ліверпулі команда Сульшера відставала від підопічних Клоппа на 27 очок – 19 січня 2020-го Ліверпуль здолав МЮ з рахунком 2:0. Та поразка і досі залишається останньою невдачею "дияволів" у виїзних матчах АПЛ. Зараз Юнайтед попереду на 3 пункти – яскраве свідчення поступового прогресу команди.

Ще буквально місяць тому Ман Юнайтед плентався в середині турнірної таблиці та боровся за потрапляння бодай у зону Ліги чемпіонів. Минуло лише кілька тижнів, а команда Сульшера завдяки вдалій серії неочікувано для всіх вирвалася на вершину турнірної таблиці. Нинішній МЮ в чомусь нагадує знамениту банду Фергюсона початку 2000-х. Далеко неідеальна гра, але характер та дещиця фарту допомагають набирати очки. Виліт з Ліги чемпіонів, скажете? Такі казуси траплялися і в епоху легендарного сера Алекса – наприклад, у сезоні 2011/12, коли манкуніанці посіли третє місце в групі.

У матчі з Бернлі щось схоже і трапилося. Інколи для перемоги потрібна сукупність двох факторів – везіння і класу. Саме це проявилося і на Терф Мур. Поль Погба наважився на удар з льоту, хоча міг починати обробляти м'яч, чи скинути його партнеру. Француз ризикнув і не прогадав – м'яч влетів у сітку, а за якийсь час ніхто і не згадає, як був забитий цей гол. Головне – переможний для Юнайтед результат. Так, це не було дуже красиво, але підкреслило характер Юнайтед. Підопічні Сульшера забили 16 голів протягом останньої 30-хвилинки у матчах поточного чемпіонату – другий показник в АПЛ після Челсі. Дух, який повернувся до МЮ, все частіше нагадує виступи "дияволів" часів Фергюсона – ви ж пам'ятаєте регулярні голи на останніх хвилинах та крилатий вираз "Fergie time"?

"Перемога Манчестер Юнайтед у Прем'єр-лізі? Не думаю, що зараз хтось серйозно говорить про це, але той факт, що вони лідирують на цьому відрізку сезону – це вже неймовірно. Принаймні, я не міг уявити цього перед стартом чемпіонату. Цей сезон – насправді дуже дивний. Чому б не повірити в диво? У МЮ є неймовірні гравці – гляньте у напад, подивіться на півзахист, погляньте, врешті-решт, на Бруну Фернандеша. Ще не так давно команда виглядала мертвою, але ситуація швидко змінилася. Нестабільність усіх команд у підсумку може зіграти на користь Ман Юнайтед", – заявив Гарі Невілл.

Поль Погба нарешті продемонстрував, що все ще може стати лідером команди у другій частині сезону, попри регулярні чутки про бажання француза змінити клуб та перейти в Реал. Так, можливо, це просто випадковість, але зараз чемпіон світу демонструє найкращу форму за останні кілька місяців. Влітку 2016-го манкуніанці заради повернення хавбека на Олд Траффорд виклали Ювентусу 105 млн фунтів та сподівалися, що він буде лідером команди. Очікували, що Погба стане останнім гвинтиком в успіху команди, яка на той момент не могла виграти АПЛ вже 3 роки. Втім, минуло 4 сезони, протягом яких Погба став головним негідником для фанатів МЮ. Гравець, який уособлює всю ситуацію "червоних дияволів" – великі невиправдані очікування.

Як і Сульшера, Погба нещадно критикували та інколи навіть висміювали, але принаймні зараз француз закриває рота скептикам. У матчі з Бернлі він здійснив найбільше передач, найчастіше отримував м'яч та найчастіше вступав у єдиноборства. Поль був всюди – у тому, що саме він забив переможний гол, є певна справедливість. Погба заслужив на свій фарт в тому епізоді, провівши найкращий матч у футболці МЮ в поточному сезоні. Тепер головне – не збавити обертів, адже провалити низку матчів після феєричного виступу є типовим явищем для француза.

Man of the Match: @ManUtd's Paul Pogba



???? touches

???? passes completed

???? aerials won

???? clearances

???? chances created



Winning goal to send @ManUtd top of the @premierleague

pic.twitter.com/CFxwSqUvZX — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) January 12, 2021

Ще якийсь місяць тому фанати Юнайтед були готові власноруч задушити француза – в крайньому разі, хоча б відправити його подалі з Олд Траффорд. Зараз МЮ нарешті виглядає командою, яка може кинути виклик Ліверпулю та Ман Сіті на турнірній дистанції чемпіонату – поточний вклад Погба в проміжний успіх манкуніанців важко переоцінити. Навряд чи щось глобально змінилося – Поль, як і раніше, хоче покинути Манчестер (мовчання гравця після заяв Міно Райоли лише підкреслює це). Але тепер неминуче прощання може набути нових барв – Погба отримав шанс красиво завершити свій другий етап кар'єри в МЮ. Двадцять перший чемпіонський титул – те, чого на Олд Траффорд чекають з моменту відходу сера Алекса.

У випадку перемоги над Ліверпулем у неділю Манчестер Юнайтед відірветься від переслідувачів на 6 очок. Якщо ще кілька тижнів тому фаворит класичного англійського протистояння був очевидним, то зараз вже далеко не всі віддають перевагу команді Клоппа – надто багато змін відбулося за останній час. Рік тому Ліверпуль після перемоги над МЮ відірвався від "дияволів" на 30 очок та помчав до омріяного чемпіонства. Чому б зараз підопічним Сульшера не провернути аналогічний трюк? Саме цей період сезону часто стає визначальним у чемпіонських перегонах, а МЮ отримав унікальний шанс відірватися від переслідувачів та бодай тимчасово нагадати про славні часи не такого вже й далекого минулого.

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