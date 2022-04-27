После ухода шотландца в 2013 году это будет пятый тренер, который попытается вернуть корону АПЛ на Олд Траффорд. Мойес, ван Гал, Моуринью и Сульшер с этой задачей не справились.

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"Надеюсь, у него все будет хорошо. Клубу нужен кто-нибудь, кто возьмет ситуацию под свой контроль, и я надеюсь, что у него все удастся", – цитирует Фергюсона Mirror.

Напомним, Тен Хаг получил контракт на три года и начнет непосредственную работу с МЮ летом.

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