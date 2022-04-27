Після відходу шотландця у 2013 році це буде п'ятий тренер, який спробує повернути корону АПЛ на Олд Траффорд. Мойєс, ван Гал, Моурінью і Сульшер з цим завданням не впорались.

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"Сподіваюся, у нього все буде добре. Клубу потрібен хтось, хто візьме ситуацію під свій контроль, і я сподіваюся, що в нього все вдасться", – цитує Фергюсона Mirror.

Нагадаємо, Тен Хаг отримав контракт на 3 роки і розпочне безпосередню роботу з МЮ влітку.

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