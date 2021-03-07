Бельгия, 29 тур

Брюгге – Зюлте-Варегем – 3:0

Голы: Баджи 21, Соболь, 37, Ланг, 63

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Брюгге мчится к очередному чемпионству. Отрыв от второго места уже становится неприличным. Победа над Зюлте-Варегем стала 10-й подряд для подопечных Филиппа Клемана в рамках Лиги Жупиле.

Результативно приобщился к разгрому украинский легионер хозяев Эдуард Соболь. Защитник отобрал мяч в центре поля и самостоятельно протянул его в штрафную. Первый удар футболиста не получился – голкипер парировал, но на добивании помешать нашему земляку уже никто не сумел.

Стоит отметить, что этот гол стал дебютным для Соболя в составе Брюгге. До сегодняшнего дня он сыграл за бельгийский клуб 62 матча, записав в свой актив 9 результативных передач.

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