Ференцварош с украинцами дожал соперника и сохранил уверенное лидерство в чемпионате Венгрии

В 18-м туре чемпионата Венгрии на поле вышло немало украинских футболистов, но ни один из них голами не отметился. Отчет о поединках читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Венгрии, 18 тур

Гонвед – Мезекевешд – 1:2

Голы: Мутари, 29 (пен) – Надь, 40, Беширович, 51

Кишварда – Ференцварош – 1:2

Голы: Обрадович, 39 – Боли, 28, Исаэл, 86 (пен)

Академия Пушкаша – Дебрецен – 0:0

Диошдьёр – Капошвар – 2:0

Голы: Бркович, 20, Фодор, 22 (авт)

Ференцварош Сергея Реброва поехал в гости к Кишварде. Александр Зубков и Игорь Харатин вышли с первых минут. "Фради" забили первыми – автором результативного удара стал Боли. Однако еще в первом тайме столичная команда пропустила. Подопечные Реброва сумели вырвать 3 очка лишь под занавес игры. Исаэл реализовал пенальти и позволил Ференцварошу увеличить отрыв от Фехервара до 9-ти очков, но команда Ивана Петряка свой матч проведет позже.

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Мешекевешд гостил у Гонведа, одержав волевую победу. Андрей Нестеров вышел в старте и провел на поле весь поединок без результативных действий. Академия Пушкаша и Дебрецен голов не забивали – Артем Фаворов сыграл один тайм за хозяев, а Юрий Габовда оказался вне заявки у гостей.

Диошдьёр принимал Капошвар. В составе хозяев на замену еще в первом тайме вышел Сергей Шестаков, у гостей Андрей Якимив начал игру с первых минут. В середине первого тайма два гола хозяев принесли им победу. Шестаков доиграл до финального свистка, а Якимив был заменен на 69-й минуте с желтой карточкой в ​​пассиве.

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