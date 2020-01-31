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Ференцварош объявил о возвращении Игнатенко в Шахтер

19:10 22 Читати українською
Ференцварош объявил о возвращении Игнатенко в Шахтер
Даниил Игнатенко / ФК Ференцварош

Клуб из столицы Венгрии попрощался с украинским хавбеком Даниилом Игнатенко.

Действующий чемпион Венгрии принял решение прервать арендное соглашение с донецким Шахтером по хавбеку Даниилу Игнатенко, информирует официальный сайт Ференцвароша. 22-летний футболист вернется в украинский клуб.

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Отметим, что в текущем сезоне Игнатенко сыграл за Ференцварош 23 матча во всех турнирах и забил 1 гол. В УПЛ он выступал за запорожский Металлург и Мариуполь.

К слову, сейчас команда Сергея Реброва уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии – Ференцварош на 6 очков опережает Фехервар и имеет игру в запасе.

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