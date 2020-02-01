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Ференцварош з українцями дотиснув суперника та зберіг впевнене лідерство в чемпіонаті Угорщини

20:00 202 Читать на русском
Ференцварош з українцями дотиснув суперника та зберіг впевнене лідерство в чемпіонаті Угорщини
Олександр Зубков / ФК Ференцварош

У 18-му турі чемпіонату Угорщини на поле вийшло чимало українських футболістів, але жоден з них голами не відзначився. Звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини, 18 тур

Гонвед – Мезекевешд – 1:2

Голи: Мутарі, 29 (пен) – Надь, 40, Бешіровіч, 51

Кішварда – Ференцварош – 1:2

Голи: Обрадовіч, 39 – Болі, 28, Ісаел, 86 (пен)

Академія Пушкаша – Дебрецен – 0:0

Діошдьйор – Капошвар – 2:0

Голи: Бркович, 20, Фодор, 22 (авт)

Ференцварош Сергія Реброва поїхав у гості до Кішварди. Олександр Зубков та Ігор Харатін вийшли з перших хвилин. "Фраді" забили першими – автором результативного удару став Болі. Однак ще в першому таймі столична команда пропустила. Підопічні Реброва зуміли вирвати 3 очки лише під завісу гри. Ісаел реалізував пенальті та дозволив Ференцварошу збільшити відрив від Фехервара до 9-ти очок, але команда Івана Петряка свій матч проведе пізніше.

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Мешекевешд гостював у Гонведа, здобувши вольову перемогу. Андрій Нестеров вийшов у старті та провів на полі весь поєдинок без результативних дій. Академія Пушкаша та Дебрецен голів не забивали – Артем Фаворов відіграв один тайм за господарів, а Юрій Габовда опинився поза заявкою у гостей.

Діошдьйор приймав Капошвар. У складі господарів на заміну ще у першому таймі вийшов Сергій Шестаков, у гостей Андрій Якимів розпочав гру з перших хвилин. В середині першого тайму два голи господарів принесли їм перемогу. Шестаков дограв до фінального свистка, а Якимів був замінений на 69-й хвилині з жовтою карткою в пасиві.

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