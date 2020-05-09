Ференцварош Реброва возобновил полноценные тренировки – команда украинцев готовится защищать чемпионство

Действующий чемпион Венгрии вернулся к тренировочным занятиям после вынужденной паузы в чемпионате.

Вся команда Ференцвароша получила отрицательные результаты тестов на COVID-19. Таким образом, подопечные Сергея Реброва – в частности, Игорь Харатин и Александр Зубков, вернулись к командным тренировкам, информирует официальный сайт клуба.

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Уже 23 мая запланирован первый матч "Фради" после вынужденного перерыва – соперником станет Дебрецен. К слову, Ференцварош лидирует в чемпионате Венгрии, опережая Фехервар на 3 очка при наличии двух матчей в запасе.

Напомним, в последнее время появилась информация об интересе к Реброву со стороны турецкого Фенербахче. Украинец возглавляет Ференцварош с лета 2018 года и стал с командой чемпионом страны. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022-го.

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