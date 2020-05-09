Ференцварош Реброва відновив повноцінні тренування – команда українців готується захищати чемпіонство

Чинний чемпіон Угорщини повернувся до тренувальних занять після вимушеної паузи в чемпіонаті.

Вся команда Ференцвароша отримала негативні результати тестів на COVID-19. Таким чином, підопічні Сергія Реброва – зокрема, Ігор Харатін та Олександр Зубков, повернулися до командних тренувань, інформує офіційний сайт клубу.

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Вже 23 травня запланований перший матч "Фраді" після вимушеної перерви – суперником стане Дебрецен. До слова, Ференцварош лідирує в чемпіонаті Угорщини, випереджаючи Фехервар на 3 очки при наявності двох матчів у запасі.

Нагадаємо, останнім часом з'явилася інформація про інтерес до Реброва з боку турецького Фенербахче. Українець очолює Ференцварош з літа 2018 року та став із командою чемпіоном країни. Його контракт розрахований до 30 червня 2022-го.

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