Ребров получил шанс покинуть Ференцварош – упоминание о Динамо, битва экс-тренеров Ярмоленко, ультиматум Фенербахче

Сергей Ребров вполне может возглавить Фенербахче. Турецкие СМИ развивают тему возможного трансфера бывшего главного тренера киевского Динамо.

Ребров может пополнить украинскую диаспору в Суперлиге Турции. Издание Fotospor собрало подробную информацию об интересе к наставнику Ференцвароша, который проявляют влиятельные бизнесмены. Так, его кандидатура нравится не только президенту Али Кочу, но и турецко-американскому бизнесмену, который способствовал избранию босса Фенера. Правда, главным фаворитом руководство якобы стал Мануэль Пеллегрини – полуфиналист Лиги чемпионов с Вильярреалом, серебряный призер Испании с Реалом, триумфатор АПЛ с Манчестер Сити, который недавно провалился в Вест Хэме с Ярмоленко и компанией.

Ребров может возглавить Фенербахче

План Б состоит в том, чтобы привлечь относительно молодого и уже успешного специалиста. Сюда подходит также Ненад Бьелица, уволенный из Динамо Загреб лишь по финансовым причинам и из-за холодного конфликта со скандальным бывшим президентом клуба. Упомянутый бизнесмен Садеттин Саран хвалит Реброва за его успехи со скромным по турецким меркам Ференцварошем, чей состав в 4 раза дешевле, чем у хорватов. Здесь и чемпионство, и первое за несколько лет выступление на групповом этапе еврокубков.

В свою очередь у Фенербахче в последнее время не очень дела с финансами, а украинец умеет приносит результат в условиях ограниченного бюджета. Стамбульский гранд испытывает регулярные проблемы с УЕФА и нарушением финансового фэйр-плей, поэтому партнер Коча считает Реброва вариантом получше, чем Бьелица, у которого было больше возможностей. Ведущий и директоров телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов в беседе с Fotospor заявил, что общался с экс-наставником киевского Динамо. Интересно, что его рассказ почему-то начался именно с этого варианта развития событий.

"Когда я спросил, вернется ли он в Динамо в будущем, я получил ответ: "Все может случиться". Он сказал мне: "Тренеры обречены, у них нет таких шансов до конца отработать 5-летний контракт, как у футболистов". На вопрос о Фенербахче, ответ был получен таков: "я также внимательно слежу за этой темой. Со мной пока что не связывались. Однако никто не знает, что принесет завтра".

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Стоит отметить, что президент Фенера опосредованно контактировал со всеми названными кандидатами, а личные встречи проводил с отдельными людьми. Очевидно, что-то в теме прихода Реброва является правдой, хотя это турецкие СМИ, которые любят украшать реальность. Сообщают, что Бьелица в начале выдвинулся в лидеры, но затем уступил Пеллегрини. Впрочем, чилийского наставника от Стамбула отделяют слишком высокие требования. Ребров же стал эдакой темной лошадкой и вполне может приподнести всем сюрприз.

Кто бы ни возглавил Фенербахче, ему предложат одинаковый контракт на 8 матчей Суперлиги, которые остались до конца сезона, плюс 1 год плюс еще 3. За этот 8-матчевый период главный тренер получит четверть зарплаты от той, которую запишут в контракте на следующий сезон. Дополнительно за выигрыш Кубка Турции предусмотрена премия в размере 200 тысяч евро. Если не удастся взять реванш (в первом полуфинале проиграли Трабзонспору 1: 2), но получится квалифицироваться в Лигу Европы через чемпионат, бонус составит 100 тысяч евро.

Главный нюанс и риск заключается в том, что рулевой вовсе не получит времени на раскачку. Если Ребров возглавит Фенербахче и не выиграет минимум 5 матчей из 9 (с учетом кубковой дуэли), договор не будет продлен на следующий сезон. С другой стороны, за чемпионство в 2021 году уже даже предусмотрены солидные премиальные – 500 тысяч евро. Продолжат ли соглашение еще на 3 сезона, тренер сможет узнать уже в ходе следующего розыгрыша, в зависимости от успехов.

Преимуществом украинского специалиста является поддержка различных линий руководства. Друг президента Фенера работает с менеджером нашего тренера и сообщил ему свое видение ситуации. Это Эмер Урзун, еще один близкий соратник Али Коча, и он привел несколько сильных сторон Реброва: владеет хорошим английским и другими иностранными языками; выиграл 3 чемпионата из последних 6 завершенных (и уверенное лидерство сейчас), причем в разных странах; поиграл за Фенербахче и знаком с местной спецификой. В то же время неизвестно, есть ли у наставника Ференцвароша возможность досрочно расторгнуть контракт, поэтому свободный Бьелица может опередить его на финише.

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