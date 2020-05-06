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Ребров получил шанс покинуть Ференцварош – упоминание о Динамо, битва экс-тренеров Ярмоленко, ультиматум Фенербахче

15:27 307 Читати українською
Ребров получил шанс покинуть Ференцварош – упоминание о Динамо, битва экс-тренеров Ярмоленко, ультиматум Фенербахче
Сергей Ребров некогда играл за Фенербахче, теперь станет тренером турецкого гранда?
Тарас Котив Тарас Котив

Сергей Ребров вполне может возглавить Фенербахче. Турецкие СМИ развивают тему возможного трансфера бывшего главного тренера киевского Динамо.

Ребров может пополнить украинскую диаспору в Суперлиге Турции. Издание Fotospor собрало подробную информацию об интересе к наставнику Ференцвароша, который проявляют влиятельные бизнесмены. Так, его кандидатура нравится не только президенту Али Кочу, но и турецко-американскому бизнесмену, который способствовал избранию босса Фенера. Правда, главным фаворитом руководство якобы стал Мануэль Пеллегрини – полуфиналист Лиги чемпионов с Вильярреалом, серебряный призер Испании с Реалом, триумфатор АПЛ с Манчестер Сити, который недавно провалился в Вест Хэме с Ярмоленко и компанией.

Ребров может возглавить Фенербахче

План Б состоит в том, чтобы привлечь относительно молодого и уже успешного специалиста. Сюда подходит также Ненад Бьелица, уволенный из Динамо Загреб лишь по финансовым причинам и из-за холодного конфликта со скандальным бывшим президентом клуба. Упомянутый бизнесмен Садеттин Саран хвалит Реброва за его успехи со скромным по турецким меркам Ференцварошем, чей состав в 4 раза дешевле, чем у хорватов. Здесь и чемпионство, и первое за несколько лет выступление на групповом этапе еврокубков.

В свою очередь у Фенербахче в последнее время не очень дела с финансами, а украинец умеет приносит результат в условиях ограниченного бюджета. Стамбульский гранд испытывает регулярные проблемы с УЕФА и нарушением финансового фэйр-плей, поэтому партнер Коча считает Реброва вариантом получше, чем Бьелица, у которого было больше возможностей. Ведущий и директоров телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов в беседе с Fotospor заявил, что общался с экс-наставником киевского Динамо. Интересно, что его рассказ почему-то начался именно с этого варианта развития событий.

"Когда я спросил, вернется ли он в Динамо в будущем, я получил ответ: "Все может случиться". Он сказал мне: "Тренеры обречены, у них нет таких шансов до конца отработать 5-летний контракт, как у футболистов". На вопрос о Фенербахче, ответ был получен таков: "я также внимательно слежу за этой темой. Со мной пока что не связывались. Однако никто не знает, что принесет завтра".

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Стоит отметить, что президент Фенера опосредованно контактировал со всеми названными кандидатами, а личные встречи проводил с отдельными людьми. Очевидно, что-то в теме прихода Реброва является правдой, хотя это турецкие СМИ, которые любят украшать реальность. Сообщают, что Бьелица в начале выдвинулся в лидеры, но затем уступил Пеллегрини. Впрочем, чилийского наставника от Стамбула отделяют слишком высокие требования. Ребров же стал эдакой темной лошадкой и вполне может приподнести всем сюрприз.

Кто бы ни возглавил Фенербахче, ему предложат одинаковый контракт на 8 матчей Суперлиги, которые остались до конца сезона, плюс 1 год плюс еще 3. За этот 8-матчевый период главный тренер получит четверть зарплаты от той, которую запишут в контракте на следующий сезон. Дополнительно за выигрыш Кубка Турции предусмотрена премия в размере 200 тысяч евро. Если не удастся взять реванш (в первом полуфинале проиграли Трабзонспору 1: 2), но получится квалифицироваться в Лигу Европы через чемпионат, бонус составит 100 тысяч евро.

Главный нюанс и риск заключается в том, что рулевой вовсе не получит времени на раскачку. Если Ребров возглавит Фенербахче и не выиграет минимум 5 матчей из 9 (с учетом кубковой дуэли), договор не будет продлен на следующий сезон. С другой стороны, за чемпионство в 2021 году уже даже предусмотрены солидные премиальные – 500 тысяч евро. Продолжат ли соглашение еще на 3 сезона, тренер сможет узнать уже в ходе следующего розыгрыша, в зависимости от успехов.

Преимуществом украинского специалиста является поддержка различных линий руководства. Друг президента Фенера работает с менеджером нашего тренера и сообщил ему свое видение ситуации. Это Эмер Урзун, еще один близкий соратник Али Коча, и он привел несколько сильных сторон Реброва: владеет хорошим английским и другими иностранными языками; выиграл 3 чемпионата из последних 6 завершенных (и уверенное лидерство сейчас), причем в разных странах; поиграл за Фенербахче и знаком с местной спецификой. В то же время неизвестно, есть ли у наставника Ференцвароша возможность досрочно расторгнуть контракт, поэтому свободный Бьелица может опередить его на финише.

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