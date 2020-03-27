Зубков получил предложения еще от двух иностранных клубов – известны финансовые детали

Украинский легионер венгерского Ференцвароша в ближайшее время может сменить чемпионат.

За вингером Ференцвароша Александром Зубковым уже давно охотятся известные европейские клубы. Среди заинтересованных в услугах 23-летнего украинца – представители чемпионатов Италии, Германии, Бельгии и Дании.

Зубков получил предложения из Италии, Германии и еще нескольких европейских чемпионатов

Как стало известно Футбол 24 предметный интерес к Александру проявляют бельгийские Генк и Гент. Оба клуба готовы предложить за нашего легионера 3 млн евро плюс процент от последующей продажи. Однако сам Зубков хотел бы попробовать свои силы в Сампдории.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что "блучеркьяти" еще зимой охотились за Александром, однако согласовать трансфер не удалось. Недавно итальянцы снова сделали предложение Шахтеру, которому принадлежат права на футболиста и "горняки" якобы согласились отпустить игрока за 4,5 млн евро.

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