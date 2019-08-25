Ференцварош Реброва с Игнатенко неожиданно разгромно уступил Академии Пушкаша

Ференцварош Сергея Реброва в 4 туре чемпионата Венгрии уступил Академии Пушкаша (1:4).

Чемпионат Венгрии, 4 тур

Академия Пушкаша – Ференцварош – 4:1

Голы: Сос, 40, Кнежевич, 57 (пен), Урблик, 79, 84 – Спировськи, 12

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Состоялся поединок четвертого тура чемпионата Венгрии, в котором Академия Пушкаша принимала Ференцварош, который тренирует Сергей Ребров.

В стартовом составе гостей на поле вышел лишь один из трех украинских футболистов – Даниил Игнатенко. Игорь Харатин и Александр Зубков остались вне заявки на игру.

Команда украинцев быстро вышла вперед, уже на 12 минуте. Однако на перерыв колективы ушли при ничейном счете – 1:1.

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Во второй половине встречи Ференцварош пропустил трижды, а вот ответить хотя бы голом не смог. Итак, разгромное поражение команды Реброва – 1:4.

После 4 тура Ференцварош занимает 9 место в турнирной таблице чемпионата Венгрии и имеет в актив 3 очка. Правда, команда украинцев имеет еще 2 матча в запасе.