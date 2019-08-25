Бобко ассистом помог Окжетпесу сенсационно одолеть Кайрат Эсеолы

Окжетпес минимально победил Кайрат в 24-м туре казахского первенства. Украинец Иван Бобко отдал голевой пас.
Чемпионат Казахстана, 24 тур
Кайрат – Окжетпес – 0:1
Гол: Зорич, 6
Окжетпес на выезде победил Кайрат благодаря голу Зорича уже в дебюте матча 24-го тура чемпионата Казахстана. Черногорский полузащитник удачно замкнул подачу с фланга на 6-й минуте игры.
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Отметим, что голевая передача в активе Ивана Бобко, который месяц назад подписал контракт с Окжетпесом. Напомним, украинец ранее выступал за Металлист и Черноморец, а последней его командой была шведская АФК Эскильстуна.
В составе Кайрата сыграл Адеринсола Эсеола, но украинец, как и вся команда, результативными действиями не отметился.
Кайрат упустил шанс выйти в лидеры чемпионата – у команды Эсеолы осталось 47 очков. Окжетпес набрал 30 баллов – это 8-я ступенька.
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