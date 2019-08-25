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Ференцварош Реброва з Ігнатенком несподівано розгромно поступився Академії Пушкаша

20:57 681 Читать на русском
Ференцварош Реброва з Ігнатенком несподівано розгромно поступився Академії Пушкаша
Академія Пушкаша – Ференцварош – 4:1

Ференцварош Сергія Реброва у 4 турі чемпіонату Угорщини поступився Академії Пушкаша (1:4).

Чемпіонат Угорщини, 4 тур

Академія Пушкаша – Ференцварош – 4:1

Голи: Сос, 40, Кнежевіч, 57 (пен), Урблік, 79, 84 – Спіровські, 12

Ребров прокоментував нічию проти Судуви у кваліфікації до Ліги Європи

Відбувся поєдинок четвертого туру чемпіонату Угорщини, у якому Академія Пушкаша приймала Ференцварош, який тренує Сергій Ребров.

У стартовому складі гостей на поле вийшов лише один з трьох українських футболістів – Данило Ігнатенко. Ігор Харатін та Олександр Зубков залишились поза заявкою на гру.

Команда українців швидко вийшла вперед, вже на 12 хвилині. Проте на перерву колективи пішли за нічийного рахунку – 1:1.

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У другій половині зустрічі Ференцварош пропустив тричі, а ось відповісти бодай голом не зміг. Отже, розгромна поразка команди Реброва – 1:4.

Після 4 туру Ференцварош посідає 9 місце у турнірній таблиці чемпіонату Угорщини та має в актив 3 очки. Щоправда, команда українців має ще 2 матчі у запасі.

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