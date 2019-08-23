Ребров прокомментировал ничью против Судавы в квалификации Лиги Европы

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров доволен результатом матча квалификации Лиги Европы против Судавы (0:0).

"Я доволен результатом, ничья всегда ценна в гостях, но было бы гораздо лучше, если бы мы забили. Мы пытались атаковать, но наш соперник умело отбивался.

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Судува показал, что умеет удачно играть как внизу, так и на втором этаже. В первом тайме мы находились в середине поля, затем начали задействовать фланги, что помогло создать несколько опасных ситуаций, однако забить нам не удалось.

Я ожидаю, что на следующей неделе мы также проведем большую часть времени в атаке, а наш соперник – в обороне. Однако, нам нужно быть более сосредоточенными", – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.

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