Ференцварош Реброва с двумя украинцами минимально обыграл Кишварду – фанаты вернулись на стадион после карантина

Подопечные Сергея Реброва одержали минимальную победу над Кишвардой в матче 29-го тура чемпионата Венгрии. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Венгрии 2019/20, 29-й тур

Ференцварош – Кишварда – 1:0

Гол: Шигер, 75

Первый тайм выдался для Ференцвароша непростым – Кишварда удержала свои ворота сухими несмотря на попытки фаворита. Во второй половине подопечные Реброва продолжали давить, и на 75 минуте достигли цели – Шигеру отправил мяч в сетку ворот Минке, забив таким образом решающий гол.

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Добавим, что Харатин отыграл весь матч, а вот Зубков появился на поле лишь на 58 минуте. Следует отметить, что на этом поединке уже присутствовали болельщики, которые были вынуждены придерживаться жестких условий пребывания на трибунах.

Таким образом, Ференцварош набрал 67 очков и еще на шаг приблизился к чемпионству, а Кишварда с 35 пунктами осталась седьмой.

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