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Ребров возглавит Динамо вместо Фенербахче при одном условии, – турецкие СМИ

12:11 345 Читати українською
Ребров возглавит Динамо вместо Фенербахче при одном условии, – турецкие СМИ
Сергей Ребров / Футбол 24

Сага относительно будущего главного тренера венгерского Ференцвароша Сергея Реброва набирает обороты. Теперь украинский специалист якобы выбирает между возвращением в Киев и переездом в Стамбул.

46-летний тренер во второй раз возглавит Динамо, если киевский клуб не попадет в Лигу чемпионов, утверждает Sabah.

Ребров дал однозначный комментарий относительно связей с Фенербахче

Ребров якобы заменит Алексея Михайличенко в случае невыполнения поставленной Игорем Суркисом задачи. Правда, издание не уточнило – речь идет о втором месте в УПЛ и попадании в квалификацию ЛЧ или о выходе в групповой этап на старте нового сезона. Если же нынешний штаб Динамо справится, то Ребров возглавит Фенербахче. Украинский специалист пообещал "желтым канарейкам" сотрудничество, если сорвется вариант с возвращением в Украину.

Напомним, что в данный момент Сергей Ребров работает с Ференцварошем. Под его руководством будапештский клуб мчится ко второму чемпионству подряд.

Ребров может удивить сменой клуба – СМИ утверждают, что экс-тренер Динамо уже дал согласие

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Теги
Украинцы за рубежом Главное Динамо Киев Динамо Киев Сергей Ребров Сергей Ребров Венгрия Фенербахче Фенербахче Ференцварош Ференцварош
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