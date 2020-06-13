Ференцварош Реброва з двома українцями мінімально обіграв Кішварду – фанати повернулись на стадіон після карантину

Підопічні Сергія Реброва здобули мінімальну перемогу над Кішвардою в матчі 29-го туру чемпіонату Угорщини. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини 2019/20, 29-й тур

Ференцварош – Кішварда – 1:0

Гол: Шигер, 75

Перший тайм видався для Ференцвароша непростим – Кішварда втримала свої ворота сухими попри спроби фаворита. В другій половині підопічні Реброва продовжували тиснути і на 75 хвилині досягнули мети – Шигер відправив м'яч у сітку воріт Мінке, забивши таким чином вирішальний гол.

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Додамо, що Харатін відіграв увесь матч, а от Зубков з'явився на полі лише на 58 хвилині. Слід зазначити, що на цьому поєдинку вже були присутні вболівальники, які були змушені дотримуватись жорстких умов перебування на трибунах.

Таким чином, Ференцварош набрав 67 очок та ще на крок наблизився до чемпіонства, а Кішварда з 35 пунктами лишилась сьомою.

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