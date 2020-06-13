toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ЗОРЯ - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Ференцварош Реброва з двома українцями мінімально обіграв Кішварду – фанати повернулись на стадіон після карантину

20:04 272 Читать на русском
Ференцварош Реброва з двома українцями мінімально обіграв Кішварду – фанати повернулись на стадіон після карантину
Ференцварош – Кішварда – 1:0 / фото ФК Ференцварош

Підопічні Сергія Реброва здобули мінімальну перемогу над Кішвардою в матчі 29-го туру чемпіонату Угорщини. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини 2019/20, 29-й тур

Ференцварош – Кішварда – 1:0

Гол: Шигер, 75

Перший тайм видався для Ференцвароша непростим – Кішварда втримала свої ворота сухими попри спроби фаворита. В другій половині підопічні Реброва продовжували тиснути і на 75 хвилині досягнули мети – Шигер відправив м'яч у сітку воріт Мінке, забивши таким чином вирішальний гол.

Ребров очолить Динамо замість Фенербахче за однієї умови, – турецькі ЗМІ

Додамо, що Харатін відіграв увесь матч, а от Зубков з'явився на полі лише на 58 хвилині. Слід зазначити, що на цьому поєдинку вже були присутні вболівальники, які були змушені дотримуватись жорстких умов перебування на трибунах.

Таким чином, Ференцварош набрав 67 очок та ще на крок наблизився до чемпіонства, а Кішварда з 35 пунктами лишилась сьомою.

Ребров може здивувати зміною клубу – ЗМІ переконують, що екс-тренер Динамо уже дав згоду

blog_ava
Зоря – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ
16:50
9445
Теги
Світ Ференцварош Ференцварош Ігор Харатін Ігор Харатін Олександр Зубков Олександр Зубков Сергій Ребров Сергій Ребров Кішварда Кішварда Українці за кордоном
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
17
хв
Наполі
22:00
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук