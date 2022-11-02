"Как использовать этот матч – дело главного тренера. Думаю, что Динамо не хуже Фенербахче. Что есть у Фенербахче? Серая команда. Динамо отнюдь не слабее. Нужно выходить и играть, проявить характер. Отбывать номер не нужно.

Динамо – Фенербахче: где смотреть матч Лиги Европы – киевляне прощаются с еврокубками

На мой взгляд, стоит дать возможность молодым. Мирча Луческу рискнул поставить Ваната и начал забивать. Почему раньше не предоставить ему такую ​​возможность? Зачем было "мурыжить"? Молодой парень хочет играть, умеет забивать. А сколько его держали на скамейке", – цитирует Маркевича 1927.kiev.ua .

Встреча не будет иметь турнирного значения для команд. Турки гарантировали себе место в плей-офф Лиги Европы, а Динамо осталось без евровесны из-за поражения от АЕК Ларнака в прошлом туре.