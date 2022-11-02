"Як використати цей матч – справа головного тренера. Думаю, що Динамо не гірше за Фенербахче. Що є у Фенербахче? Сіренька команда. Динамо аж ніяк не слабше. Потрібно виходити та грати, проявити характер. Відбувати номер не потрібно.

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На мою думку, варто дати можливість молодим. Мірча Луческу ризикнув поставити Ваната і він почав забивати. Чому раніше не надати йому таку можливість? Для чого було "мурижити"? Молодий, хоче грати, вміє забивати. А скільки його тримали на лавці", – цитує Маркевича 1927.kiev.ua.

Зустріч не матиме жодного турнірного значення для команд. Турки гарантували собі місце у плей-офф Ліги Європи, а Динамо залишилось без євровесни через поразку від АЕК Ларнака в минулому турі.

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