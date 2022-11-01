Динамо в 6 туре Лиги Европы 2022/23 принимает турецкий Фенербахче. Где смотреть поединок онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Динамо – Фенербахче состоится в четверг, 3 ноября. Стартовый свисток в Кракове прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Динамо – Фенербахче: прогноз на матч Лиги Европы – последняя игра киевлян в евросезоне 2022/23

Для команды Мирчи Луческу эта игра уже не имеет турнирного значения – на кону только престиж, премиальные и очки в таблицу коэффициентов. Перед последним туром киевляне набрали всего 1 очко и потеряли шансы подняться с последнего места группы B. Фенербахче имеет 11 баллов и борется с Ренном за первое место квартета (у французской команды тоже 11 очков).

Динамо – Фенербахче: где смотреть матч Лиги Европы

Поединок в прямом эфире можно посмотреть на платформе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки), начиная с 21:50. Сервис является официальным транслятором еврокубков в сезоне 2022/23. Также показ игры доступен на Volia TV, а текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на "Футбол 24".

Напомним, поединок первого круга в Стамбуле завершился со счетом 2:1 в пользу Фенербахче. После этого Динамо проиграло АЕКу (0:1), Ренну (1:2 и 0:1) и сыграло вничью с АЕКом (3:3).

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