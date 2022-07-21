Стало известно, кто будет судить второй поединок между украинской и турецкой командами.

УЕФА назначил судейскую бригаду из Италии на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между турецким Фенербахче и киевским Динамо, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Главным арбитром выступит Массимилиано Иррати, а его помощниками будут Филиппо Мели и Доменико Рокка. Роль четвертого арбитра будет исполнять Джанлука Манганьело.

43-летний Иррати работает рефери ФИФА с 2017 года. С тех пор он обслуживал 13 международных матчей, из которых 7 – в клубных турнирах. Интересно, что больше международных матчей итальянец провел в качестве арбитра VAR – только на ЧМ-2018 он отработал видеоассистентом рефери на 14 поединках, включая финал. Кроме того, отвечал за VAR на нескольких играх Евро-2020 (включая матчи Украина – Австрия и Швеция – Украина), а также на финалах Лиги Европы 2018/19 и Лиги чемпионов 2019/20.

Поединок Фенербахче – Динамо станет для итальянца лишь вторым на уровне Лиги чемпионов. Впервые в самом престижном евротурнире он работал в прошлом сезоне во 2-м раунде квалификации (матч между Галатасараем и ПСВ (1:2)).

К слову, Иррати уже имел опыт работы с участием украинских команд – в сезоне 2019/20 он зафиксировал победу Зари над черногорской Будучностью (3:1).

Напомним, поединок между Фенербахче и Динамо состоится 27 июля в Стамбуле на стадионе Шюкрю Сараджоглу.

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