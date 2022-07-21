Полузащитник Александр Яцик и защитник Антон Боль покинули расположение основы Динамо, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Оба игрока отправятся в расположение юношеской команды. Согласно решения Мирчи Луческу футболисты сыграют на международном товарищеском турнире в составе Динамо U-19 для получения игровой практики. Отмечается, что румынский наставник продолжает рассчитывать на Боля и Яцика – они вернутся в первую команду после завершения турнира.

Напомним, турнир CEE Cup состоится с 22 по 26 июля в Праге (Чехия). Кроме юношеской команды киевлян, участниками соревнований станут пражские клубы Спарта и Славия, английская Астон Вилла, бразильский Палмейрас и мексиканский Тигрес.

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