Стало відомо, хто судитиме другий поєдинок між українською та турецькою командами.

УЄФА призначив суддівську бригаду з Італії на матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між Фенербахче та Динамо, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Луческу тимчасово відчепив двох гравців від основи Динамо – футболісти матимуть особливу місію

Головним арбітром виступить Массіміліано Ірраті, а його помічниками будуть Філіппо Мелі та Доменіко Рокка. Роль четвертого арбітра виконуватиме Джанлука Манганьєлло.

43-річний Ірраті працює рефері ФІФА з 2017 року. З того часу він обслуговував 13 міжнародних матчів, із яких 7 – у клубних турнірах. Цікаво, що більше міжнародних матчів італієць провів у статусі арбітра VAR – лише на ЧС-2018 він відпрацював відеоасистентом рефері на 14-ти поєдинках, включно з фіналом. Крім того, відповідав за VAR на кількох іграх Євро-2020 (включно з матчами Україна – Австрія та Швеція – Україна), а також на фіналах Ліги Європи 2018/19 і Ліги чемпіонів 2019/20.

Поєдинок Фенербахче – Динамо стане для італійця лише другим на рівні Ліги чемпіонів. Вперше у найпрестижнішому євротурнірі він працював минулого сезону у 2-му раунді кваліфікації (матч між Галатасараєм і ПСВ (1:2)).

До слова, Ірраті вже мав досвід роботи за участю українських команд – у сезоні 2019/20 він зафіксував перемогу Зорі над чорногорською Будучностю (3:1).

Нагадаємо, поєдинок між Фенербахче та Динамо відбудеться 27 липня у Стамбулі на стадіоні Шюкрю Сараджоглу.

Динамо – Фенербахче: Луческу обламав план Жезуша в матчі ЛЧ – відкриття і дивні заміни, а турки знайшли змову суддів