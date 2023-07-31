Нападающий сборной Португалии и Атлетико Жоау Фелиш навлек на себя гнев команды в очередной раз.

Португалец надеялся, что аренда в Челси поможет ему вернуться на самый высокий уровень. Однако поездка в АПЛ прошла не так, как ожидал Фелиш. В планы Диего Симеона он не входит, а отпустит Атлетико нападающего только при одном условии.

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Как сообщает Football-espana, мадридцы готовы отпустить Фелиша в другую команду, если он извинится за свое интервью, в котором признался, что мечтал перейти в Барселону. Своими словами португалец разозлил руководство Атлетико, которое считает, что он пренебрегает своим контрактом с клубом. Пока нападающий не извинится публично, мадридцы не будут рассматривать никаких предложений.

Действующее соглашение Жоау Фелиша с "матрасниками" действует до 2027 года. В общей сложности нападающий сыграл за Атлетико в 131 матче, в которых забил 34 гола и отдал 18 результативных передач.

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