Нападник збірної Португалії та Атлетіко Жоау Феліш накликав на себе гнів команди в черговий раз.

Португалець сподівався, що оренда в Челсі допоможе йому повернутися на найвищий рівень. Однак поїздка в АПЛ пройшла не так, як очікував Феліш. В плани Дієго Сімеоне він не входить, а відпустить Атлетіко нападника тільки за однієї умови.

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Як повідомляє Football-espana, мадридці готові відпустити Феліша в іншу команду, якщо він перепросить за своє інтерв'ю, в якому зізнався, що мріяв перейти в Барселону. Своїми словами португалець роздратував керівництво Атлетіко, яке вважає, що він нехтує своїм контрактом з клубом. Поки нападник не перепросить публічно, мадридці не будуть розглядати жодних пропозицій.

Чинна угода Жоау Феліша з "матрацниками" діє до 2027 року. Загалом нападник зіграв за Атлетіко в 131 матчі, в яких забив 34 голи та віддав 18 результативних передач.

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