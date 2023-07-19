"Я бы хотел играть за Барселону. Они всегда были моим первым выбором. Я мечтал об этом с самого детства.

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Если это произойдет, для меня это будет мечта", – цитирует игрока инсайдер Фабрицио Романо.

Жоау Фелиш вернулся летом в Атлетико из Челси, где выступал на правах аренды. Диего Симеоне не видит португальского нападающего в составе своей команды. Фелишу нужно найти новый клуб, чтобы иметь игровую практику, однако конкретных предложений у игрока нет.

Напомним, что 23-летний футболист в прошлом сезоне за Челси отыграл в 20 матчах. В его активе всего четыре забитых мяча.

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