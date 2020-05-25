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Фелиш получил травму – третье повреждение форварда в дебютном сезоне в Атлетико

16:49 21 Читати українською
Фелиш получил травму – третье повреждение форварда в дебютном сезоне в Атлетико
Жоау Фелиш / ФК Атлетико

Нападающий "матрасников" Жоау Фелиш повредил связки левого колена и выбыл из общей группы на несколько недель.

Сегодняшняя тренировка Атлетико завершилась неприятностью для 20-летнего португальца. Нападающий растянул связки колена, а лечение займет не менее 3 недель. К счастью для Диего Симеоне, Фелиш, скорее всего, не пропустит ни одного матча, поскольку Примера возобновится только в середине июня, информирует Marca.

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Это уже третье повреждение форварда в дебютном для него сезоне в Испании. Предыдущие проблемы со здоровьем привели к тому, что Фелиш провел лишь 28 матчей во всех турнирах. В активе португальца 6 голов и 3 ассиста. Трансфер Фелиша из Бенфики прошлым летом обошелся "матрасникам" в 126 млн евро.

После 27 туров Ла Лиги Атлетико занимает 6 место. Команда Диего Симеоне отстает от зоны ЛЧ на 1 пункт.

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Атлетико Атлетико Испания Жоау Фелиш Жоау Фелиш
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