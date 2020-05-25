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Феліш отримав травму – третє пошкодження форварда в дебютному сезоні в Атлетіко

16:49 209 Читать на русском
Феліш отримав травму – третє пошкодження форварда в дебютному сезоні в Атлетіко
Жоау Феліш / ФК Атлетіко

Нападник "матрацників" Жоау Феліш пошкодив зв'язки лівого коліна та вибув із загальної групи на кілька тижнів.

Сьогоднішнє тренування Атлетіко завершилося неприємністю для 20-річного португальця. Нападник розтягнув зв'язки коліна, а лікування займе щонайменше 3 тижні. На щастя для Дієго Сімеоне, Феліш, найімовірніше, не пропустить жодного матчу, позаяк Прімера відновиться лише в середині червня, інформує Marca.

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Це вже третє пошкодження форварда в дебютному для нього сезоні в Іспанії. Попередні проблеми зі здоров'ям призвели до того, що Феліш провів лише 28 матчів у всіх турнірах. В активі португальця 6 голів та 3 асисти. Трансфер Феліша з Бенфіки минулого літа обійшовся "матрацникам" у 126 млн євро.

Після 27 турів Ла Ліги Атлетіко посідає 6 місце. Команда Дієго Сімеоне відстає від зони ЛЧ на 1 пункт.

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Атлетіко Атлетіко Іспанія Жоау Феліш Жоау Феліш
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