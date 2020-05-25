Барселона рассматривала возможность трансфера Коноплянки

Бывший спортивный директор Академии Днепра Жорди Гратакос, который сейчас возглавляет школу Барселоны в Москве, оценил игру Евгения Коноплянки в Европе.

"Первый сезон у Жени в Европе получился очень хорошим. Вспомните его выступления против Манчестер Сити в Лиге чемпионов и против Реала в чемпионате Испании, когда он один в один оставлял позади себя Данило. Коноплянка тоже забивал за Севилью и в Суперкубке УЕФА. Честно говоря, не считаю, что он провалился. После его дебюта в Европе много клубов были удивлены игрой украинца.

Коноплянка выбрал свой любимый коллектив из бывших команд – там украинец завоевал свой самый важный трофей

У Жени были свои преимущества – игра один в один на ограниченном пространстве, к тому же он не боялся брать на себя инициативу, не боялся быть героем эпизодов. Но правда в том, что Севилья – это не самый легкий клуб, где игрок может показать себя. Не забывайте и о трудностях в адаптации: языковой барьер тоже сказался на том, что Коноплянка не смог продолжить свой прогресс в дальнейшем.

Меня не покидает ощущение, что если бы Женя продолжил играть в Испании, то сделал бы значительный скачок в своем развитии. В конце концов, это игрок, который обладает отличным набором футбольных качеств. Однажды предложил Барселоне обратить внимание на Коноплянку. Можно сказать, что тогда он был на повестке дня клуба из столицы Каталонии", – цитирует Гратакоса sportarena.

Суперник України – унікальний кілер Європи: шокував Баварію, вимагав трансфер алкоголем, публічно зневажив тренера