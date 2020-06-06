Фехервар с Петряком продолжают погоню за Ребровым, экс-карпатовец уступил аутсайдеру: Венгрия, 27 тур, суббота

Состоялись поединки 27-го тура венгерского первенства, в которых приняли участие и украинские футболисты.

Чемпионат Венгрии, 27 тур

Фехервар – Кишварда – 2:0

Голы: Него, 16, Николич, 87

Мезекевешд – Пакш – 0:2

Голы: Кенивеш, 50, 64

Фехервар дома без проблем разобрался с Кишвардой, забив по голу в каждом из таймов. Иван Петряк вышел в старте и отыграл 61 минуту, результативными действиями не отметился. Фехервар сократил отставание от Ференцвароша до 6-ти очков, но команда Сергея Реброва свой поединок проведет в воскресенье.

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В другом матче Пакш на выезде довольно неожиданно победил Мезекевешд. В составе хозяев весь поединок отыграл украинский защитник Андрей Нестеров, который в свое время выступал за Карпаты. Пакш благодаря этим трем очкам выбрался из зоны вылета, а Мезекевешд остался третьим, но отпустил Фехервар уже на 9 пунктов за 6 туров до финиша чемпионата.

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