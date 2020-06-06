Нойок забил победный гол, Милевский отдал 2 роскошных ассиста – Динамо Брест разгромило Минск, отгрузив 6 мячей

Динамо Брест феерично уничтожило Минск в 12-м туре чемпионата Беларуси. Участие в поединке приняли трое представителей Украины – Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди.

Чемпионат Беларуси, 12 тур

Динамо Брест – Минск – 6:1

Голы: Кики, 27, Нойок, 49, Гордейчук, 64, Лаптев, 71, Савицкий, 74, 82 – Евдокимов, 6

Гости вышли вперед уже на 6-й минуте после точного удара Евдокимова. Еще до перерыва центрбек Динамо Габи Кики восстановил равновесие. Первый тайм завершился миром, а во второй половине игры забивали исключительно хозяева.

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Александр Нойок на 49-й минуте отличился голом, который вывел Динамо вперед. Это второй забитый мяч украинца в текущем чемпионате Беларуси. К слову, ассистировал ему именно Артем Милевский.