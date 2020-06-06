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Фехервар з Петряком продовжують погоню за Ребровим, екс-карпатівець поступився аутсайдеру: Угорщина, 27 тур, субота

23:05 143 Читать на русском
Фехервар з Петряком продовжують погоню за Ребровим, екс-карпатівець поступився аутсайдеру: Угорщина, 27 тур, субота
Іван Петряк / ФК Фехервар

Відбулися поєдинки 27-го туру угорської першості, у яких взяли участь і українські футболісти.

Чемпіонат Угорщини, 27 тур

Фехервар – Кішварда – 2:0

Голи: Него, 16, Ніколіч, 87

Мезекевешд – Пакш – 0:2

Голи: Кенівеш, 50, 64

Фехервар вдома без проблем розібрався з Кішвардою, забивши по голу в кожному з таймів. Іван Петряк вийшов у старті та відіграв 61 хвилину, результативними діями не відзначився. Фехервар скоротив відставання від Ференцвароша до 6-ти очок, але команда Сергія Реброва свій поєдинок проведе в неділю.

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В іншому матчі Пакш на виїзді доволі несподівано переміг Мезекевешд. У складі господарів весь поєдинок відіграв український захисник Андрій Нестеров, який свого часу виступав за Карпати. Пакш завдяки цим трьом очкам вибрався із зони вильоту, а Мезекевешд залишився третім, але відпустив Фехервар вже на 9 пунктів за 6 турів до фінішу чемпіонату.

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