Фехервар с Ледневым, Петряком и Макаренко неожиданно уступил середняку – украинец голом наказал фаворита
Фехервар уступил Гонведу в матче 20-го тура чемпионата Венгрии. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.
Чемпионат Венгрии 2021/22, 20-й тур
Гонвед – Фехервар – 3:1
Голы: Надь, 55, 90+1, Петрусенко, 86 – Жуль, 49
Удаление: Гайстер, 90+5
Фехервар вышел на матч с Гонведом сразу с тремя украинцами – Леднев, Макаренко и Петряк начали игру со стартового состава. В первом тайме голов так и не удалось увидеть, а после перерыва Жуль открыл счет во встрече. Надь довольно быстро выровняла положение.
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Судьбу матча решил другой украинец – Александр Петрусенко своим первым голом за Гонвед принес победу во встрече. Надь в компенсированное время сделал преимущество убедительным, а Фехервар остался в меньшинстве из-за удаления Гайстера.
Таким образом Фехервар остался четвертым с 29 пунктами, а Гонвед с 23 пунктами поднялся на 8 место.
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