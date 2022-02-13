Фехервар поступився Гонведу в матчі 20-го туру чемпіонату Угорщини. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпіонат Угорщини 2021/22, 20-й тур

Гонвед – Фехервар – 3:1

Голи: Надь, 55, 90+1, Петрусенко, 86 – Жуль, 49

Вилучення: Гайстер, 90+5

Фехервар вийшов на матч з Гонведом одразу з трьома українцями – Лєднєв, Макаренко та Петряк розпочали гру зі стартового складу. У першому таймі голів так і не вдалось побачити, а по перерві Жуль відкрив рахунок у зустрічі. Надь досить швидко вирівняв становище.

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Долю матчу вирішив інший українець – Олександр Петрусенко своїм першим голом за Гонвед приніс перемогу в зустрічі. Надь у компенсований час зробив перевагу переконливою, а Фехервар залишився у меншості через вилучення Гайстера.

Таким чином, Фехервар залишився четвертим з 29 пунктами, а Гонвед з 23 пунктами піднявся на 8 місце.

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