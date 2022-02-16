Фехервар назначил главным тренером Михаэля Бориса, сообщает официальный сайт венгерского клуба.

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Контракт с 46-летним немцем подписан до конца сезона-2021/22 с опцией продления. Последним его клубом был датский Сеннерюск.

Кстати, у Бориса уже есть опыт работы в Венгрии – раньше он возглавлял будапештский МТК, а также входил в тренерский штаб молодежной сборной Венгрии.

Фехервар после 20-ти туров занимает в турнирной таблице чемпионата Венгрии четвертую строчку, имея в своем активе 29 очков.

Напомним, цвета венгерской команды защищают украинцы Артем Шабанов, Иван Петряк, Богдан Леднев и Евгений Макаренко.

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