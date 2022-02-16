Фехервар призначив головним тренером Міхаеля Боріса, повідомляє офіційний сайт угорського клубу.

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Контракт з 46-річним німцем підписаний до кінця сезону-2021/22 з опцією продовження. Останнім його клубом був данський Сеннерюск.

До слова, у Боріса вже є досвід роботи в Угорщині – раніше він очолював будапештський МТК, а також входив до тренерського штабу молодіжної збірної Угорщини.

Фехервар після 20-ти турів посідає у турнірній таблиці чемпіонату Угорщини четверту сходинку, маючи у своєму активі 29 очок.

Нагадаємо, кольори угорської команди захищають українці Артем Шабанов, Іван Петряк, Богдан Лєднєв та Євген Макаренко.

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