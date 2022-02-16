Бенфика, цвет которой защищает украинский форвард Роман Яремчук, попала под подозрение относительно возможного подкупа арбитра, сообщает A Bola.

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Прокуратура и полиция Португалии ведут расследование в отношении бывшего арбитра Бруна Пайшау, подозреваемого в получении взяток от участников обслуживаемых им матчей. По информации издания, на банковский счет судьи поступили серьезные средства от небольшой IT-компании, ранее получившей 1,9 млн евро от Бенфики.

По мнению следователей, эта фирма была специально создана представителями лиссабонского клуба для незаконных сделок. Сейчас под подозрением находятся три матча Бенфики, на которых небезупречно отработал Пайшау – два в 2014 году и один в 2019-м. К слову, Бруну завершил карьеру арбитра в мае прошлого года – он был рефери международной категории с 2004 года.

Португальское издание Rtp утверждает, что в случае доказательства вины Бенфики она будет понижена в классе.

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