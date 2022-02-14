Руслан Маліновський став героєм Аталанти в майже виграному поєдинку з Ювентусом. "Футбол 24" зібрав реакцію італійських ЗМІ та вболівальників на черговий гол гравця збірної України.

Півзахисник збірної України підтвердив, що "Стара синьйора" є його "улюбленою" командою в Італії. Руслан забив Ювентусу вже 4-й гол у 6-ти поєдинках – більше 28-річний хавбек не засмучував жодного представника Серії А. Лічені секунди відділили Маліновського від звання абсолютного героя матчу. Вже у компенсований час туринці таки зрівняли рахунок і позбавили Аталанти перемоги. "Богиня" була близькою до другої поспіль звитяги над туринцями, але все ж не змогла перервати смугу невдач у чемпіонаті, яка триває більше місяця.

Бергамаски не виграють у Серії А вже 4 поєдинки поспіль, забивши в них лише 2 м'ячі. Невдала серія викинула команду Гасперіні із зони Ліги чемпіонів – щоправда, у "Богині" ще є гра в запасі проти Торіно. Але на цей момент Аталанта перебуває за межами топ-4, пропустивши вперед Ювентус. Та й Лаціо з Ромою вже не так далеко – у двох та чотирьох пунктах відповідно.

Маліновський знову прибив Ювентус фантастичним голом, але Аталанта втратила перемогу в надважливій битві за ЛЧ >

Якщо результат матчу засмутив Аталанту, то Маліновський може занести гру до свого активу. Українець відзначився 6-м голом у чемпіонаті – у обох попередніх сезонах Серії А Руслан забив по 8. При цьому 5 із 6-ти голів забиті ударами з-за меж штрафного. Абсолютно найкращий показник у чемпіонаті Італії.

Півзахисник вкотре підсилив гру після виходу на заміну і фактично самотужки створив гол у ворота Войцеха Щенсни. Саме ривок Маліновського Де Лігт перервав ціною жовтої картки, але й це не допомогло. Штрафний став фатальним для Юве – Руслан пробив так, що здивувалися і суперники. Массіміліано Аллегрі та Маттейс Де Лігт синхронно віддали належне українцеві після фінального свистка.

Попри те, що Руслан відіграв заледве півгодини, наш хавбек отримав високі оцінки як від статистичних порталів, так і від традиційно прискіпливих італійських медіа. Sofa Score – 7.6 (другий бал у команді), WhoScored – 7.4, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport – всі по 7.5, Corriere della Sera, TuttoAtalanta – по 7.0.

"Вихід Маліновського майже зробив гру для Аталанти. Сподіваюся, він зможе повторити неймовірний фінал минулого сезону (6 голів та 8 асистів у заключних 11-ти матчах кампанії 2020/21 – прим. Футбол 24). Тоді його гра суттєво допомогла команді вийти в Лігу чемпіонів", – пише Філіппо Мадджі з Calcio Atalanta. Його колега – Джордано Сіньореллі – назвав гол Руслана справжньою бомбою. "Вийшов на поле дуже цілеспрямованим. Розігнався у стилі гоночного боліда і організував гол. Міг стати і автором асисту, але Хатебур поцілив у каркас воріт. На жаль, його бомби виявилося мало для перемоги", – ділиться своїми думками автор.

Культова Gazzetta dello Sport роздає компліменти лідеру Аталанти. "Зіграв лише півгодини, але цього часу йому вистачило, щоб змусити усіх божеволіти. Заробив штрафний, який сам і реалізував. Маліновський вкотре приніс Ювентусу страждання".

Туринський Tuttosport теж віддав належне Русланові. "Гасперіні знову використав Маліновського – зброю, яка вже завдавала шкоди Ювентусу. Вихід українця порушив доволі рівну гру, схиливши шальки терезів на бік Аталанти. Сильні спринтерські ноги, тонкий мозок, ідеальний асистент. Оформив справжню ракету дальнім ударом – те, що вміє найкраще".

"Суперудар, який мав принести перемогу. Цей постріл можна порівняти з ураженням електричним струмом", – короткий висновок TMW.

CalcioMercato прогнозує, що незабаром Аталанта підпише новий контракт з Русланом. Чинна угода українця розрахована до літа 2023 року. "Його удар – це дистанційно керована ракета. Маліновський вже привчив фанатів Аталанти до неймовірних рішень у найважчі моменти. Третій його гол Ювентусу в чемпіонаті – і всі після виходу на заміну. Фантастика", – не приховує задоволення журналіст Даніеле Лонго.

"Маліновський – отруйний лівша, пробив без жодних шансів для Щенсни. На жаль, божевільного суперудару українця було недостатньо, але його золота ліва нога – це щось. 18-й номер, схоже, отримує насолоду від голів Ювентусу. Після невдачі в Кубку Італії Гасперіні може зітхнути з полегшенням, адже у розпорядженні тренера є фундаментальний і вибухонебезпечний гравець в атаці", – підсумовує гру українця Tutto Atalanta.

У соцмережах теж в захваті від чергового класного результативного удару українця. "Ми не боїмося російської армії – у нас є ліва нога Маліновського". Можливо, президент України в цей момент".

"Су*а, ну не розуміють, що не можна давати Маліновському бити з-за меж штрафного. Щастя, що врятували нічию", – Руслана відзначив навіть один із фанів Ювентуса.

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"Він – той, хто потрібен Мілану. Маліновський, на відміну від Браїма Діаса, є ідеальним півзахисником", – лідеру чемпіонату Італії радять звернути увагу на 18-ку Аталанти.

Malinovskyi es el media punta que necesita el milan, es perfecto, no Brahim https://t.co/07DKr4Od0b — D’Alessandro() (@guardiolismo_rp) February 14, 2022

"Ліва нога Маліновського повинна важити 100 кг. Неймовірна сила. Він взагалі може забивати нормальні голи? Жодного разу не бачив" – з іронією запитав один із фанатів Аталанти. З ним погоджується інший уболівальник. "Він забиває неймовірні голи. Я бачив їх близько 20-ти і щоразу змушений кричати. Одна з найкращих технік виконання удару у футболі".

"А казали, що Україна не має ядерної зброї. Це ліва нога Маліновського, мамо рідна!". "Його ліва – це важка артилерія України проти вторгнення Росії" – чимало людей у соцмережах пильно стежать не лише за футболом, а й за останніми подіями в Україні.

Ruslan Malinovskyi's left foot is the Ukrainian heavy artillery stopping a Russian invasion — Gaby McKay (@GabyMcKay) February 13, 2022

У четвер, 17 лютого, Маліновський може дебютувати за Аталанту в Лізі Європи проти Олімпіакоса – у цьому турнірі за бергамасків українець ще не грав. А от у чемпіонаті команду Гасперіні очікує непростий відрізок. Попереду в Аталанти матчі з Фіорентиною, Сампдорією, Ромою і Дженоа (у першому колі "Богиня" обіграла лише Сампу).

Маліновський знову зробив це: Аталанта зіпсувала українцеві найкращий матч, але він – лідер за несподіваним показником