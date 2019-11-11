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Федерация футбола Испании определилась с местом проведением Суперкубка страны на ближайшие три года – неожиданный выбор

19:00 102 Читати українською
Федерация футбола Испании определилась с местом проведением Суперкубка страны на ближайшие три года – неожиданный выбор
Суперкубок Іспанії / MSN

Суперкубок Испании в течение ближайших трех лет будет проводиться за пределами страны.

Матчи за Суперкубок Испании в течение следующих трех лет будут проводиться в Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации.

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Первый турнир пройдет с 8 по 12 января в Джидде на Спортивный комплекс имени короля Абдуллы, вмещающий 62 тысячи зрителей. Барселона, Реал, Атлетико и Валенсия начнут турнир с полуфинального раунда.

Отметим, что в Испании раскритиковали решение проводить турнир в Саудовской Аравии, так как это государство ограничивает женщин в праве посещения стадионов. Организаторы Суперкубка Испании заручились гарантией местных властей о том, что на матчах в январе не будет проблем с доступом женщин на арену.

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