Барселона дома разгромила Сельту – "блаугранас" возглавили турнирную таблицу Ла Лиги, Месси дважды забил со штрафного

В рамках матча 14-го тура Примеры Сельта потерпела сокрушительное поражение на Камп Ноу.

Барселона начала поединок очень неубедительно, играя на минимальных скоростях и быстро теряя мяч под высоким прессингом Сельты. Галисийцы в первые 10 минут владели "круглым" 71% игрового времени, а также организовали ряд неплохих подходов к штрафной – в частности, гостям удалось выскочить в контратаку 4-в-2, но её запороли. Подопечные Эрнесто Вальверде выглядели пассивно, даже особо не огрызаясь.

Тем не менее, первый реальный момент в матче создали именно каталонцы: на 14-й минуте Месси обыгрался с Роберто и пробил с линии штрафной в левый угол – Рубен Бланко поймал мяч. На 20-й же защитник Сельты Айду подыграл себе рукой неалеко от ворот, в результате чего арбитр назначил пенальти. Месси спокойно исполнил удар с "точки" – 1:0. Интересно, что перед ударом капитана Эрнесто Вальверде снял с игры Семеду, выпустив на поле Бускетса. Позже клуб сообщил, что Нельсон получил травму.

В дальнейшем рисунок игры не менялся. Барса всё так же действовала пассивно и позволяла Сельте обострять. В частности, на 26-й минуте Аспас нанёс прямой удар со штрафного (немного неточно), на что Месси ответил дальним выстрелом в руки Рубену на 32-й. В целом же, матч выглядел немного скучно, но в конце первого тайма Лео сделал его веселее. На 41-й минуте он привёз стандарт в метрах 23-х от собственных ворот, а Оласа с него запустил мяч в правый угол – 1:1! Впрочем, уже в компенсированное время сам Лео со штрафного с аналогичной дистанции пробил точно под правую штангу – 2:1!

Сразу после перерыва мог отличиться Дембеле, накрутивший двух защитников в штрафной Сельты и пробивший над дальней крестовиной. Не забиваешь ты – забивает Месси: всего через минуту каталонцы заработали штрафной, а Лионель снова превратил его в гол. 3:1!

Гости имели шанс сократить отставание в счете на 52-й и 55-й минутах, когда Систо врывался на край штрафной и мощно пробивал низом в ближний угол, однако тер Штеген взял оба удара. Между этими моментами расположился выстрел Пионе с дальней дистанции в направлении левой девятки – тер Штеген справился и с ним.

В середине второго тайма реально голевых моментов было мало. Лучший из них "блаугранас" запороли на 62-й минуте: Месси выкатил передачу под удар Гризманну с левого края штрафной, однако Бланко успел выйти из ворот, сократить расстояние и парировать выстрел чемпиона мира. Через 10 минут уже сам Лео подвёл, а не дотянувшись до острого прострела Дембеле. После этого Эрнесто Вальверде решил снять с игры Гризманна и выпустить в пару к Месси его друга Суареса.

Луис получил возможность забить четвёртый гол Барселоны на 82-й минуте, пробив метров с 20-ти в левый нижний угол – мимо. Сельта огрызнулась выходом Фернандеса один-на-один, однако Габриэль и тер Штегена не смог переиграть, и в офсайд залез. В конце концов, каталонцы добили уставшего соперника на 86-й: затяжная позиционная атака "блаугранас" завершилась отскоком на Бускетса, который метров с 23-х пробил точно под левую штангу – голкипер даже не шелохнулся.

Сельта, однако, не сдавалась, едва не отквитав один гол прямым ударом со штрафного в исполнении Оласы – тер Штеген парировал. Кроме того, гости провели несколько неплохих атак, однако спасти поединок шансов уже не было. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Барселоны – 4:1.

Таким образом, Барселона набрала 25 очков и возглавила турнирную таблицу Ла Лиги, хотя у Реала аналогичное количество зачётных баллов. Сельта, имея в активе лишь 9 пунктов, осталась на семнадцатой строчке.